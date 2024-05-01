За прогнозом синоптика, температура подекуди впаде до -3°.

Май в Украине начнется с теплой погоды. Периодически будут идти дожди, а в конце недели вернутся заморозки. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

1 мая, по данным синоптика, дождливая погода ожидается в Приазовье, Крыму и в Одесской области. В южной половине местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура днем +19...+24 °С.

"2 мая дождливая и облачная погода сохранится в южной части страны, днем также кратковременные дожди пройдут на Севере Левобережья, местами грозы", - прогнозирует Кибальчич. Ночью в четверг будет +8...+13 °С, днем воздух прогреется до +20...+25 °С, на юге будет +14...+19 °С.

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В пятницу, 3 мая, в центральных и южных областях пройдут дожди, днем местами грозы. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем столбики термометров покажут +19...+24 °С.

"В субботу, 4 мая, в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами", - говорит Игорь Кибальчич. Ветер во время гроз будет порывистый. Ночью +8...+13 °С, а днем +18...+23 °С.

В конце недели, 5 мая, в центральных, южных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди и отдельные грозы. Ветер будет северной четверти, 7-12 м/с.

"Температура воздуха ночью +6...+11 °С, в северных областях местами заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-3 °С; днем +13...+18 °С, на Закарпатье и юге Одесской области до +22 °С", - прогнозирует синоптик.

Погода в мае - прогноз на месяц

Май 2024 года в Украине будет теплее, чем обычно. Средняя за месяц температура ожидается будет +15°...+18°, что выше нормы на 1 - 1,5 градуса.

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