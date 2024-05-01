Ситуация под Роботиным - под вопросом.

Россия по состоянию на 1 мая смогла захватить еще два села в боях за Донецкую область, в то же время оккупанты потеряли бдительность восточнее Ямполовки - там Силы обороны восстановили свои позиции.

Об этом заявляет аналитический проект DeepState. Говорят, что Россия взяла Керамик и Новокалиново. А именно:

"Силы Обороны восстановили позиции восточнее Ямполовки. Враг захватил Керамик и Новокалиново, а также продвинулся возле Новоалександровки и в Урожайном". Видео дня

В то же время DeepState отмечает, что ситуация в Работино уточняется.

Отметим, что это не официальная информация. Генштаб ВСУ о потере Керамика и Новокалиновки не сообщал.

Украина отвоевала часть утраченных позиций

По состоянию на 1 мая в своем отчете Американский институт изучения войны (ISW) говорил, что Украина смогла восстановить часть утраченных позиций к западу от Кременной. ISW утверждает, что армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ по линии Купянск-Сватово-Кременная, однако успеха не достигла.

В то же время в РФ говорят, что ее войска продвинулись в центральную и юго-восточную части Кисловки. Однако в ISW зафиксировал наступления только в восточной части указанного участка фронта.

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