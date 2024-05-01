Новый пакет помощи от США должен обеспечить надлежащее снабжение украинских воинов до конца текущего года, отметили журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и украинскому государству, чтобы выжить, надо разумно использовать новую помощь, выделенную властями США.

Новый пакет американской помощи должен обеспечить надлежащее снабжение украинских военных до конца 2024 года, но дальнейшее финансирование может зависеть от результатов выборов (осенью в Штатах состоятся выборы президента), пишет The Hill.

"...Хотя эта помощь позволит украинцам остановить продвижение России и, возможно, вернуть назад некоторые из ее недавних достижений, она не позволит им отвоевать огромные участки востока и юга, оккупированные в 2022 году", - отмечает издание.

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В США на фоне разногласий между демократами и республиканцами накануне выборов президента долгое время не могли принять новый серьезный пакет помощи Украине.

В конце апреля этот вопрос наконец был решен окончательно - был принят закон, в котором на помощь нашему государству выделены десятки миллиардов долларов. Документ 24 апреля подписал президент Джо Байден. В Пентагоне сообщали, что новая помощь в наше государство может поступить очень быстро.

Аналитик London's Royal United Services Institute (RUSI) Мэтью Сэвилл поделился мнением, что выделенной помощи недостаточно для контрнаступления Украины. По его словам, в 2024-м реальных перспектив контрнаступления украинской стороны нет.

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