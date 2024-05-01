'Гражданские нагоняют бурю': раненый воин раскрыл детали службы в ТЦК

Мужчина отметил, что неправильно людям с боевым опытом раздавать повестки гражданским.

Гражданские украинцы не считают работников ТЦК военными. Неправильно, когда человек с боевым опытом раздает повестки.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил воин 65 отдельной механизированной бригады Иван Гоголь с позывным "Гога", который сейчас служит в одном из ТЦК и СП на Ивано-Франковщине. С марта 2022 года он воевал на Запорожском направлении. Из-за ухудшения зрения и слуха в результате осколочного ранения военного признали ограниченно годным.

В ТЦК и СП Иван начал служить в марте 2024 года. Он - заместитель командира роты охраны по морально-психологическому обеспечению. Сейчас занимается распорядком дня военных и проверяет работу коллег во время оповещения.

Видео дня

"Я думаю, неправильно, что военный, который отвоевал, ходит на оповещение, разносит повестки. Потому что есть определенное количество бойцов, у которых психическое состояние нарушено. А гражданские, мягко говоря, "наводят бурю" на них. И тогда мы видим в TikTok эти все видео. Но люди не снимают, как они общаются. Потому что для них ТЦК - это не военные", - рассказывает воин.

Иван вспомнил, когда впервые приезжал в отпуск, люди подходили к нему, много расспрашивали и обнимали. Впрочем сейчас реагируют по-другому.

"Так все классно было. Чувствовал себя нужным, хотелось возвращаться. Последние разы, когда мы приезжали в отпуск, - ну там вообще... Ты идешь в форме, а от тебя человек убегает. Я еду на машине - от меня люди убегают. Просто еду по улице", - говорит военный.

По словам военнослужащего, люди не хотят приходить в ТЦК. "Гога" рассказывает, как прохожие реагируют, когда видят военных с повестками.

"Один боец приехал. Не знаю, может, где-то на Закарпатье воевал сам с собой. И он приходит: "Да я "ваевал", да я "ваевал", а вы здесь ходите, людей пугаете". Другие военные в отпуске сами подходят и говорят: "Пацаны, да что-то ловите. Нет людей, некому нас менять. Мы уже "замахались". Это - люди, которые нас понимают и которых мы понимаем. Это - боевые люди", - говорит Гоголь.

Военный призывает людей мобилизоваться и бороться на востоке и юге Украины, чтобы россияне не захватили тыл - потому что тогда придется воевать на стороне РФ где-то в Польше.

Мобилизация в Украине: новые правила

Как сообщал УНИАН, новый закон о мобилизации в Украине вступит в силу уже 18 мая.

Также нардепы приняли в первом чтении проект Закона об усилении ответственности за военные правонарушения. Сейчас они готовят документ ко второму чтению и вносят определенные изменения в предложенные правительством нормы.

Законопроект №10379, который депутаты приняли за основу в первом чтении, предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета как в мирное время, так и в военный период.

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