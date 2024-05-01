Украинские воины отвоевали утраченные позиции под Кременной, - ISW

Это произошло во время боев в течение 30 апреля.

Украинские войска восстановили контроль над некоторыми утраченными позициями вблизи Кременной в ходе боевых действий 30 апреля. Силы обороны продвинулись на восток от Ямполовки, что находится к западу от Кременной, отвоевав позиции вдоль полосы ветра в этом районе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Зато на линии Купянск-Сватово-Кременная продолжались попытки россиян прорвать оборону ВСУ, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российский источник заявлял, что оккупанты якобы совершили прорыв в центральную и юго-восточную части Кисловки. ISW зафиксировал лишь подтвержденные наступления в восточной части населенного пункта.

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На Северском направлении к северо-востоку от Бахмута 30 апреля продолжались позиционные боевые действия. Изменений на линии фронта в этом районе не зафиксировано.

Также оккупанты заявили о своем продвижении вблизи Часового Яра. Геолокационные снимки, которые были опубликованы 29 апреля, свидетельствуют, что россияне продвинулись к восточной стороне Северско-Донецкого канала на Донбассе к югу от Часового Яра, где канал проходит подземно.

30 апреля позиционные бои происходили к западу и юго-западу от Донецка, но изменений на линии фронта не было подтверждено. Российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись на 450 метров на участке фронта шириной в один километр на северо-восточной окраине Красногоровки (к западу от Донецка), однако ISW не подтвердил визуальных доказательств этих заявлений.

30 апреля российские войска также заявили о продвижении на границе Донецко-Запорожской области, но изменения линии фронта там не зафиксировано.

Войска РФ также осуществили наступление в Роботино. Геолокационные изображения от 29 апреля свидетельствуют о том, что военнослужащие из 71-го мотострелкового полка России атаковали Роботино и установили российский флаг в западной части населенного пункта.

30 апреля российские войска активно вытесняли украинские силы с позиций на восточном берегу Херсонской области и островах на Днепре. По сообщению Генштаба Украины, российские силы также неудачно попытались атаковать украинские позиции вблизи Крынок.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты замедлили продвижение и готовят резервы, чтобы попытаться наступать в направлении Торецка.

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что 30 апреля в районе Авдеевки российские войска впервые за несколько дней не осуществили никаких подтвержденных наступлений. На направлении Бахмут-Часов Яр российские войска совершили больше атак, чем возле Авдеевки.

За прошедшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения. Активно россияне штурмуют на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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