На украинской земле ликвидировали еще более тысячи захватчиков.

Общие потери РФ на 1 мая 2024 года в войне в Украине возросли за сутки еще более чем на тысячу человек, резко пересекли очередную "красную линию" - теперь составляют более 469 тысяч оккупантов.

Противники потеряли примерно 469 840 захватчиков (+1 120 за сутки), об этом сообщил "СтратКом ЗСУ" в Telegram. Кроме того, ликвидировано еще 5 вражеских танков, 7 дронов оперативно-тактического уровня, 21 боевая бронированная машина и 13 артиллерийских систем.

Еще уничтожено 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 3 единицы спецтехники и 1 средство противовоздушной обороны.

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Продолжается война в Украине - новости, которые сегодня стоит знать

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что всего за прошедшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения. В частности, на Авдеевском и Бахмутском направлении наши защитники отразили по 33 вражеские атаки.

Кроме того, противники атаковали на Херсонском, Ореховском, Новопавловском, Лиманском и Купянском направлениях и получают по зубам. Россия несет серьезные потери в живой силе. Стоит отметить, что потери врага на 30 апреля 2024 года составили примерно 468 720 оккупантов.

Обозреватель Иван Яковина предупредил, что в течение этого года государство-агрессор бросит против Украины "абсолютно все", что имеет, и украинцам надо отбиться от противника.

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