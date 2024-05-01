Чтобы победить, не надо любоваться котами во время поиска собак.

Если хотите, чтобы мозг лучше работал, - можете попробовать решать визуальные загадки, которые напоминают оптические иллюзии.

Настоящим мозговым штурмом можно считать такое задание - среди большого количества котов надо найти четырех собак. Не стоит думать, что это очень просто - животные могут быть хорошо спрятаны. Кроме того, есть временной лимит, в который надо уложиться, - найти всех псов нужно за 12 секунд.

Залог успеха:

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быстро анализировать изображения;

не любоваться котами.

Старайтесь быстро переключать внимание с одного объекта на другой. Очень важно также не сбиться со счета и запоминать, где собаку вы уже нашли.

Теперь мы покажем вам, где на оптической загадке находились псы, которых надо было разыскать. Один пес был на переднем плане, а еще три - на заднем.

Такая визуальная загадка про вещи быта была опубликована

На рисунке изображено много людей, которые собрались на мероприятии. Нужно узнать, у кого из присутствующих есть пустой стакан. Всего на картинке есть два пустых стакана, их надо найти за 7 секунд.

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