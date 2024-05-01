Отмечается, что в апреле активность авторынка в Украине снизилась.

В апреле украинцы зарегистрировали более 5,7 тысячи новых легковых авто. В лидерах Toyota, Renault и Volkswagen.

"За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем в прошлом году. Однако по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке упала на 14%", - говорится в сообщении.

По данным Укравтопрома, три самые популярные марки авто среди украинцев:

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Toyota – 856 регистраций;

Renault – 536;

Volkswagen - 468 авто.

Также в ТОП-5 апреля попали BMW с результатом 405 единиц и Skoda – 317 авто.

При этом бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер RENAULT Duster. За апрель оформлено 484 единицы.

Всего с начала года украинцы приобрели 22,2 тысячи новых легковых авто, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Авто в Украине - что покупают украинцы

В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 19 тысяч авто с дизельными двигателями, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, новых авто было 4,2 тысячи единиц новых (+ 84%), подержанных, ввезенных из-за рубежа, – 14,8 тысячи единиц (+8%).

Кроме того, в январе-марте 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет. Наибольшую долю в сегменте импортируемых б/у авто до 5 лет заняли электромобили – 40%.

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