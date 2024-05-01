Сообщается, что в реальных боевых условиях ЗРК Patriot в Израиле в общей сложности сбили всего 19 целей.

Израиль в ближайшие несколько месяцев намерен вывести из эксплуатации все батареи ЗРК Patriot. Об этом официально сообщили вооруженные силы страны, отметив, что произойдет это в ближайшие восемь недель, то есть до конца июня, пишет Defence Express.

Причиной называется устаревшие ЗРК, а также объясняется, что это означает их малую эффективность и сложность обслуживания. Известно, что на вооружении страны находятся четыре батареи в версии PAC 2 (без возможности перехвата баллистических целей).

Сообщается, что в реальных боевых условиях ЗРК Patriot в Израиле в общей сложности сбили 19 целей, дронов.

Видео дня

"Несмотря на появление "лишних" Patriot, Израиль вряд ли будет их передавать Украине. Так как эта страна не только не оказывает помощи, сейчас идет молчаливая блокировка даже реэкспорта вооружения. В этих условиях единственно возможный вариант, если США просто выкупят эти ЗРК и проведут обмен по довольно сложным схемам, - пишет издание. - Но для этого все равно нужно получить согласие Израиля".

К примеру, Вашингтон может поставить эти четыре батареи на модернизацию или передать их в Испанию/Грецию, которые уже в свою очередь должны передать собственные Украине.

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал партнеров передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: