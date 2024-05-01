Именно 5 мая ожидается поступление дождей в Украину.

Пасха в Украине будет теплой, однако с дождями. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, именно в этот день, 5 мая, в Украину придут осадки.

"На Пасху в Украине ожидается теплая погода, однако именно 5-го мая, в воскресенье, пройдут дожди с грозами на западе, севере Украины, а во второй половине дня и в центральных областях", - сообщила она. Видео дня

Сегодня же, по словам синоптика, в Украине ожидается безальтернативное чудесное солнышко. По всей стране 1 мая ожидается сухая солнечная и теплая погода.

Температура воздуха в Украине будет однородной, в течение дня +21...+25 градусов, на побережьях морей местами +17...+19 градусов.

"Ветер восточных направлений, умеренный, на западе и юге местами сильные порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила Наталья Диденко.

В Киеве, по словам синоптика, май также начнется с солнца и тепла: в столице будет сухо и +22 градуса.

Пасха 2024 в Украине - прогноз

О дождях на Пасху говорят и в Укргидрометцентре. По данным синоптика Натальи Птухи, 5 мая Украина будет находиться в размытом поле повышенного давления, поэтому будет больше облаков. Небольшие дожди, по ее данным, вероятны ночью в Крыму, по побережью морей, а также местами в западных и северных областях.

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