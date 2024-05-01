Накануне Силы обороны поразили очередной НПЗ в России.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны продолжают поражать российские нефтеперерабатывающие заводы. Это может повлиять на возможность ведения боевых действий оккупантами, считает военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Я бы не сказал, что они остались без бензина, у них 30 крупных НПЗ и около 50 малых. Нужно, чтобы произошло нечто подобное тому, что было во Второй мировой войне, когда американцы уничтожили 12 заводов немцев. В настоящее время мы задели до 15% их нефтеперерабатывающей отрасли. Чтобы там действительно начало что-то гореть, этот коэффициент надо поднимать до 30-50%", - сказал Черник в эфире телемарафона.

Он также пояснил, что удары украинских БПЛА по российским НПЗ создают сразу три проблемы для Москвы.

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"Как пример - Т-90 ест в сутки в пределах до 1 тонны дизельного топлива и 100 килограммов масла. В зоне оккупации около 3000 танков, это 3000 тонн в сутки, не считая автомобили, генераторы, другие виды техники. Если бы это все шло в гору, то может дойти до того, что просто не будет топлива. Кроме того, оно будет дорожать для населения, а это давление. И самое главное - это ревизия их системы ПВО. Они распиарили на весь мир свои комплексы, но они не готовы сбивать мелкие БПЛА. Это удар по их имиджу как производителя оружия в мире", - отметил Черник.

Кроме того, эксперт рассказал, какое количество украинских БПЛА успешно поражают цели оккупантов в тылу.

"Если долетает 30% - это уже фантастический результат, не бывает так, чтобы долетали все 100%. Что-то отклоняется, что-то сбивается. Мы насмехаемся над мангалами, которые они раньше приваривали к танку, а сейчас строят на НПЗ. Но когда легкий беспилотник в нем застревает, а взрывчатка не срабатывает, то мы не можем говорить о большом коэффициенте успешности. Но мы учимся и самое главное, что эта болевая точка РФ найдена", - пояснил Черник.

Удары Украины по российским НПЗ: последние новости

Накануне Politico заявило, что Россия уже начала ощущать влияние ударов по свои НПЗ. По их данным, стоимость топлива для гражданского населения выросла на 20%.

По мнению Business Insider, Украина бросает вызов США, продолжая удары по российским НПЗ. Издание убеждено, что Киев таким образом рискует оттолкнуть своего самого мощного союзника.

Несмотря на это, в ночь на 1 мая стало известно об еще одном ударе по российским НПЗ - целью стал завод в Рязани, сообщают росСМИ.

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