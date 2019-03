Эксперты назвали вредные привычки, ускоряющие старение

Нехватка сна, например, приводит к увеличению веса, ускоренному старению и многим другим проблемам со здоровьем.

Эксперты из Германии назвали привычки, которые заставляют нас стареть раньше времени.

Среди них - курение, нехватка сна, отказ от фруктов и овощей, а также повышенный уровень стресса, пишет MedikForum.

Курение. Эта пагубная привычка ещё и уменьшает продолжительность жизни на несколько лет из-за повышенного риска болезней сердца и легких. Курение активирует ферменты, которые расщепляют эластичность нашей кожи, из-за чего она становится морщинистой и желтой.

Нехватка сна. Всем нам требуется от 7 до 8 часов сна каждый день. Нехватка сна приводит к увеличению веса, ускоренному старению и многим другим проблемам со здоровьем.

Отказ от фруктов и овощей. Крайне важно получать калории от самых разных групп питательных веществ, ни в коем случае не ограничивая себя в употреблении фруктов и овощей. Чем меньше этих продуктов в рационе, тем больше морщин на нашей коже.

Повышенный уровень стресса. Чем меньше стресса в нашей жизни, тем ниже уровень когнитивных нарушений. Опубликованное журналом Proceedings of the National Academy of Sciences исследование показало, что стресс определенно ускоряет процессы старения.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Королевы Марии провели совместное исследование и выявили негативный эффект, который оказывает на женщин долгая рабочая неделя.