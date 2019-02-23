Алкоголь может повредить ДНК человека

Люди с измененными алкоголем генами чаще пьют спиртное, чтобы снять стресс.

Ученые Ратгерского университета в США изучили ДНК часто пьющих людей.

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Выяснилось, что у них повреждены гены, которые отвечают за работу биологических часов и реакцию на стресс, передает Би-би-си.

Люди с измененными алкоголем генами чаще пьют спиртное, чтобы снять стресс. Получается замкнутый круг: увеличение количества выпитого повреждает ДНК, что способствует усилению тяги к спиртному в стрессовых ситуациях.

На основе этого исследования ученые надеются создать тест, который позволит определить риск развития алкоголизма у конкретного человека.