Женщина впервые смогла родить ребенка после пересадки матки от мертвого донора (видео)

Новоиспеченная роженица родилась без матки из-за редкого синдрома.

Бразильские врачи сообщают о первом в мире ребенке, рожденном женщиной с маткой, пересаженной от умершего донора.

Девочка родилась в декабре прошлого года. У её матери отсутствовала матка из-за редкого синдрома, сообщает BBC.

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Женщина забеременела в результате экстракорпорального оплодотворения через семь месяцев после трансплантации. Донором стала 45-летняя женщина, которая родила троих детей и умерла от инсульта.

После родов путем кесаревого сечения женщине частично удалили матку, чтобы ей больше не приходилось принимать лекарства от отторжения.

С тех пор прошел почти год, и врачи сообщают, что ребенок и мать здоровы и чувствуют себя хорошо.

Десять предыдущих попыток использования маток умерших доноров в Чешской Республике, Турции и США не увенчались успехом. При этом 11 малышей родились у матерей, матки которым были пересажены от живого донора.

В рамках бразильского исследования планируется провести еще две трансплантации.