Бывший немецкий санитар признался в убийстве 100 пациентов

Бывший санитар Нильс Хегель, отбывающий пожизненное заключение за убийство шести человек, вновь попал на скамью подсудимых. Теперь его обвиняют в убийстве еще 100 пациентов.

Бывший санитар Нильс Хегель, обвиняемый в убийстве 100 человек, сознался в совершении этих преступлений.

В первый же день судебного процесса по его делу, который начался во вторник, 30 октября, в нижнесаксонском городе Ольденбурге, на вопрос судьи, обоснованы ли обвинения в его адрес, Хегель ответил "Да", передает DW.

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41-летний подсудимый, который уже приговорен к пожизненному заключению за шесть убийств, теперь обвиняется в еще 100 случаях убийств, совершенных в 2000-2005 годах. Согласно обвинению, санитар, работавший в двух клиниках - в Ольденбурге и Дельменхорсте, делал больным в возрасте от 34 до 96 лет уколы, вводя медикаменты, что приводило к их смерти. После этого Хегель пытался реанимировать пациентов, однако сделать это ему часто не удавалось.

Сторона обвинения говорит о низменных мотивах действий Хегеля - скуке и стремлении добиться уважения коллег.

Процесс по делу предположительно самого массового серийного убийцы в послевоенной истории Германии, начался с минуты молчания в память об умерших, заседания продлятся ориентировочно до мая будущего года. Более 120 родственников жертв преступлений выступают в качестве соистцов.