Найден новый способ борьбы с раком

Выяснилось, что вирус Сенека-Валли эффективен в борьбе с раком.

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) выяснили, как недавно обнаруженный вирус Сенека-Валли борется с раковыми клетками.

Исследователи наблюдали за заражением опухолевых клеток вирусом с помощью криоэлектронной микроскопии, сообщает EurekAlert.

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Ученые узнали, что вирус Сенека-Валли не повреждает здоровые ткани и ген ANTXR2 - он связывается только с белковым рецептором ANTXR1, расположенным на поверхности пораженных клеток.

После клинических испытаний выяснилось, что вирус Сенека-Валли эффективен в борьбе с раком, однако в течение 14 дней организм вырабатывает к нему иммунитет.

Теперь перед учеными стоит новая задача - модифицировать вирус таким образом, чтобы оставить без изменений взаимодействующую с раковыми клетками часть.

Ранее бельгийские ученые раскрыли молекулярный механизм, подавляющий иммунную систему и способствующий развитию рака.