Пластиковые трубочки могут навредить здоровью

Частое использование трубочек может привести к вздутию живота, кариесу, а также потреблению ядовитых для человеческого организма соединений.

Лишь несколько лет назад в США любой напиток продавался с пластиковой соломинкой, и никто из покупателей над этим не задумывался. Сиэтл недавно присоединился к десяткам американских городов, которые запретили их использование. Тем временем, в Великобритании McDonald's тоже прекратил выдавать покупателям трубочки вместе с напитками, так же, как и KFC в Сингапуре.

Правительства и компании идут на такой шаг ради борьбы с загрязнением окружающей среды. Примерно 7,5% мусора из пластика приходится на соломинки и мешалки, согласно оценкам неправительственной группы Better Alternatives Now. В недавнем отчете Всемирного экономического форума было указано, что к 2050 году количество пластика в океанах превысит количество рыбы. Но кроме этого есть еще и другие причины для отказа от пластиковой трубочки. И речь идет об охране здоровья, пишет на страницах Washington Post диетолог Кристи Бриссет.

Она замечает, что питье через соломинку может вызвать газы и вздутие живота. Такой способ поглощения жидкости способствует попаданию воздуха в пищеварительный тракт. Это может стать причиной неприятных симптомов.

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«Когда я консультирую своих клиентов, которые жалуются на такие симптомы, я всегда спрашиваю их о привычках, таких как питье через соломинку. Некоторые из них испытывали значительное облегчение после отказа от трубочек, а также от двух других вещей, которые способствуют попаданию воздуха в пищеварительный тракт: газированной воды и жевательной резинки», - говорится в статье.

Также диетолог замечает, что пластиковая соломинка повышает риск появления трещин в зубах. Во время употребления сладких или кислых напитков через соломинку концентрированный поток жидкости направляется на маленькие участки зубов, что может привести к эрозии эмали и появления кариеса. С другой стороны, соломинку можно использовать и для сокращения таких рисков, если пить через нее минуя зубы. Однако, такой подход для большинства людей не удобен.

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Угроза также кроется в химическом составе такого привычного прибора. Большинство пластиковых соломинок сделаны из полипропилена. Управление продовольствия и медикаментов США считает это вещество в определенных количествах безопасным для здоровья. Но есть и доказательства того, что химические элементы из полипропилена могут попадать в жидкости и вступать в соединения, которые понижают уровень эстрогена. Вероятность таких реакций повышается под воздействием тепла или ультрафиолета. Точно установленным фактом также является то, что деградированные пластмассы в океанах поглощаются морской фауной и флорой, а потом попадают на стол людей вместе с морепродуктами. Таким образом, пластиковые соломинки могут вернуться к людям в виде отравленной рыбы.

Автор замечает, что ежедневное использование соломинок может привести к появлению таких же морщин на губах, как и у курильщиков. Не исключено, что этот аргумент тоже может повлиять на решение некоторых людей пересмотреть свои привычки.