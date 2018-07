Орехи в рационе мужчин могут улучшить качество спермы - ученые

Вместе с тем авторы подчеркивают, что их исследование пока что имеет ряд ограничений и его результаты нельзя экстраполировать на все мужское население планеты.

Испанские репродуктологи выяснили, что регулярное потребление миндаля, фундука и грецких орехов способно улучшить подвижность сперматозоидов и увеличить их концентрацию в сперме.

Ученые представят результаты исследования на ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (European Society of Human Reproduction and Embryology) в Барселоне. Работа принята к публикации в журнале American Journal of Clinical Nutrition, передает Naked Science.

Количество и подвижность сперматозоидов - одни из главных показателей качества спермы. Недостаток половых клеток и снижение их скорости могут помешать зачатию, зачастую эти особенности становятся причиной мужского бесплодия. Известно, что рацион мужчины может влиять на эти показатели: например, качество спермы улучшают продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, витаминов C и E, селена, цинка и фолиевой кислоты. Все эти компоненты в изобилии присутствуют в орехах.

В новом исследовании участвовали 119 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. В течение 14 недель половина добровольцев каждый день съедала около 60 граммов смеси миндаля, фундука и грецких орехов, а другая половина придерживалась прежней диеты, в которую орехи входили редко. До и после эксперимента все волонтеры прошли стандартный анализ эякулята (спермограмма).

У мужчин, которые придерживались "ореховой" диеты, концентрация половых клеток в сперме оказалась в среднем на 16% выше, чем у контрольной группы. Показатели жизнеспособности сперматозоидов были на 4% выше, а подвижность клеток - на 6% выше. На 1% выше оказались результаты анализа морфологической нормальности сперматозоидов. Также у тех, кто регулярно ел орехи, ученые отметили более низкие показатели фрагментации ДНК сперматозоидов - еще одна распространенная причина бесплодия у мужчин.

Авторы работы подчеркивают, что у исследования есть ряд ограничений. В эксперименте участвовала небольшая группа молодых здоровых мужчин, придерживающихся стандартной "западной" диеты, поэтому экстраполировать его результаты на все мужское население планеты нельзя. Кроме того, пока не ясно, повлияет ли богатая орехами диета на фертильность: исследование касалось только отдельных показателей качества спермы. Выявить взаимосвязь между рационом и фертильностью помогут дальнейшие исследования. Впрочем, ученые отмечают, что средиземноморская диета, в которую входят и орехи, считается полезной для здоровья вне зависимости от ее влияния на способность к зачатию.