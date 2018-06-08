Новолуние в июне 2018: что нельзя делать и кому стоит поберечь здоровье
13 июня 2018 года в 22:43 на 22 градусах зодиакального знака Близнецы произойдет новолуние. Оно открывает новый лунный цикл, связанный с глубокими изменениями в мышлении. Это время перехода, дающее возможность изменить свой образ жизни.
По статистике, именно в эту фазу случается больше всего инсультов и инфарктов, передает "Сегодня".
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Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам, гипотоникам и т. д. нужно быть крайне осторожными в этот опасный период, вовремя принимать лекарства.
Эксперты утверждают, что мужской пол в данный период времени становится более агрессивным, вспыльчивым, кроме этого, происходит довольно заметное снижение умственной и физической активности.
Что нельзя делать в новолуние 13 июня:
- заключать крупные сделки, подписывать важные договора;
- в больших дозах употреблять крепкие алкогольные напитки и др.;
- длительное время находится за рулем;
- заниматься тяжелым физическим трудом.
Ранее американские ученые пришли к неожиданному выводу о том, что женщины бывают наиболее фертильными в новолуние, а вероятность зачатия у них вырастает максимально в темные ночи.