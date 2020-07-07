"Скряга!": названы топ-9 поступков, которые выдают жадного мужчину

Существуют проявления мужской жадности, которые прощать никак нельзя.

Мужчины взяли моду нудеть о том, как меркантильны женщины. Все мы якобы хищницы, охочие до чужих капиталов, захребетницы и паразитки. А ему нужна не такая. Ему нужна та, что полюбит его душу, а не его деньги. Ты, например. Ну-ну.

Если тебе в уши льют что-то подобное - будь уверена: это не ты меркантильна, это он жлоб.Потому что существуют проявления мужской жадности, которые прощать никак нельзя. Пусть кто-нибудь другой ему подаст, жадобе, пишет Cosmo.ru.

Признаки жадного мужчины

Он не желает угостить тебя чашечкой кофе

Давай разберемся. Сколько стоит чашка кофе? Три копейки. Чашка кофе - это три билетика на трамвай, два пакета молока или пачка презервативов. Это что - дорого? Нет. Таким образом, у нас получается три варианта. Первый: он нищий. Совсем. Но это вряд ли, потому что времена не те: сегодня даже у пятиклассника обычно есть в кармане сумма на пару чашек этого самого кофе. Второй: он безумно жаден. Ему действительно невмоготу потратить эту ничтожную сумму. Это тоже вряд ли – редкая патология. И наконец, третий, самый распространенный вариант: он тебя проверяет. Чашка кофе - прямо альфа и омега женоненавистников. Это тест на "меркантильную бабу", о котором они пишут во всех статьях. Гони его сразу, не пачкай руки.

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Он предлагает разделить пополам счет в ресторане

И говорит тебе, что это - то самое равноправие, за которое мы боролись. Сказки бабы Фисы это, а не равноправие. Нас всех - и тебя, и его - воспитывали иначе: кавалер приглашает барышню и угощает, а барышня старается ограничиться той самой чашечкой кофе, чтобы не поставить в неловкое положение кавалера. Мы не можем мгновенно сменить парадигму, эти социальные игры нам понятны, а какие-то другие - пока не очень. Впрочем, если хочешь дать ему шанс, спроси его о детях. Да, это очень хороший вопрос. Звучит так: "Как долго ты собираешься находиться в отпуске по уходу за ребенком?" Если выпучит глаза и просипит что-то про "женское предназначение" - уточни еще раз, что он там бубнил про равноправие. Интересно, как этот жлоб будет выкручиваться.

Он никогда не оставляет чаевых

Как распознать жадного мужчину? Это проявление жадности не имеет никакого отношения к тебе, но не обращать на такое внимание – себе дороже. Чаевые – это всего лишь 10-15% от суммы счета, не о чем говорить, если вы не прогуляли половину зарплаты, конечно. Что тут сэкономишь? Ничего. Значит, дело не в экономии, а в том, что его душит жаба. Он же прекрасно знает, что чаевые – солидная часть заработка официантов.

Он приходит в гости с пустыми руками

Речь не идет о цветах и подарках, речь идет о еде и напитках. Да-да, именно так. Если ты приглашаешь мужчину на ужин, а он является без бутылки вина и коробки пирожных – пусть дома "Доширак" лопает. Потому что ты потратила деньги и время на то, чтобы его вкусно накормить. Да, но ведь он должен угощать тебя в ресторане, так что все справедливо, да? Нет. Потому что в ресторан вы сходите пару раз, а ужинать у тебя он будет постоянно. Сама знаешь, что так оно и будет.

Или дарит подарки не тебе, а себе

О, это самые замечательные подарки! «Дорогая, вот тебе пятилитровая бутылка «Джонни Уокера»! Ты рада? Вот и прекрасно, а то мне нечего выпить у тебя после работы». Что тут скажешь? Спасибо, что не сапоги для рыбалки преподнес. А ведь мог бы.

Он делит расходы "по-честному", а не пополам

Если ты все-таки связалась с жадобой и вы уже живете вместе – присмотрись к тому, как он делит ваши совместные расходы. Недавно все соцсети облетела история о мальчике, который предложил девочке пожить вместе и разделить стоимость аренды квартиры пополам. Девочка честно отдавала свою половину, пока не узнала, что квартира принадлежит мальчику. Это жадность в неоперабельной стадии, конечно, поэтому редко встречается. Обычно все проще: вы оплачиваете счета пополам, вместе покупаете продукты, а оставшееся каждый тратит на себя – это очень удобно, правда? Но если готовишь ты, то недостающие ингредиенты ты покупаешь на свои. Ты же женщина, ты лучше знаешь, чем лечить больных, сбегай в аптеку, а? Вуаля, лекарства ты тоже покупаешь на свои. Тебе нужна чистота в доме? Чистящие средства на тебе. Тебе нужна всякая мелкая утварь и техника, облегчающая быт? Опять твои расходы. И наконец, ему хочется, чтобы рядом с ним была красивая женщина – и ты тратишься на наряды и косметику. А он – только на свои собственные хотелки. И это называется «делить бюджет по-честному». Ну-ну.

Он экономит, используя твои ресурсы

Женский труд – обычный бытовой труд, который принято не замечать – несколько раз пробовали оценить с точки зрения рыночных отношений. И выяснилось, что 90% мужчин на планете в принципе не могут позволить себе жену. Денег нет, чтобы оплачивать все ее услуги: работу горничной, работу повара, работу няни, работу личного психолога, стилиста и массажиста. Дорогие удовольствия, знаете ли. Но вроде нехорошо как-то говорить о деньгах, ведь это любовь и забота. Ну да, конечно. Любовь и забота – в том случае, если вы ведете домашнее хозяйство вместе. Либо если он оплачивает покупку современной техники и услуги домработницы, когда речь идет о действительно тяжелой и грязной работе. А если ты до сих пор моешь посуду руками – о чем тут вообще говорить?

Он требует от тебя отчета за каждую копейку

Тут, в общем, комментарии излишни. Ты взрослый человек и вправе распоряжаться деньгами так, как считаешь нужным. Да, даже если ты – домохозяйка и тратишь деньги, которые заработал он. Возвращаемся к предыдущему пункту: он тебе уже заплатил за ежедневные ужины, стирку, уборку и вечерний психоанализ? Нет? Тогда с какой стати ты еще и бухучет вести должна? Может, еще налоги ему заплатить?

Он внушает тебе, что не в деньгах счастье

Как понять, что мужчина жадный? Прочувствованная песнь о духовном богатстве, которое якобы единственный путь к счастью – это любимая тема всех жадин. И доля истины в этом есть. Деньги сами по себе - это не счастье. Счастье – это комфортная жизнь. Возможность жить отдельно, а не ютиться в одной квартире с родителями; проводить отпуск на море, а не на даче; покупать одежду, потому что хочется, а не потому, что носить нечего; рожать детей, если хочется, и не высчитывать, можешь ли ты себе это позволить. Вот это – счастье. Которое без денег невозможно никак. Так что, если он льет тебе в уши сиропчик про то, что деньги - не главное, – попрощайся с ним сразу. Сэкономишь время и нервы. И деньги тоже, кстати.

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