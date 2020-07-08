Стало известно, почему многие девушки стремятся выйти замуж за иностранца

Замужество с иностранцем – абсолютно реальная перспектива для каждой женщины. Единственное, что действительно необходимо, – уверенность, что это нужно именно тебе, а не подругам или родственникам.

Времена, когда девушки мечтали выйти замуж за кого угодно, лишь бы из более благополучной страны, давным-давно прошли. А вот интерес к иностранцам не угас, а наоборот, скорее, стал более выраженным, потому что теперь нет никаких проблем с возможностью знакомиться, общаться и выбирать.

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cosmo.ru разобрался, чего мщут женщины в щинбраке с мужчиной другой ментальности.

Кого выбирают женщины

Современных женщин можно условно разделить на две большие группы. Одни стремятся к традиционно раннему браку и во всем полагаются на мужское мнение. Другие же хотят самостоятельно решать свою судьбу, серьезно рассматривают вариант переезда за границу и замужества с гражданами других стран. Их нежелание идти на компромисс и придерживаться правил, отточенных веками, вполне понятно: даже в современных реалиях женщина чаще всего занимает в семье подчиненное положение, потому что это продиктовано традициями. И далеко не все мужчины готовы строить брак на условиях равноправия.

Менталитет иностранцев принципиально иной, да и социальные роли мужчин и женщин там отличаются от тех, к которым мы привыкли. Семья для них не является первостепенным приоритетом, люди принимают решение о браке уже после того, как состоялись в других областях жизни. Причем многие женщины и вовсе не испытывают потребности связывать себя семейными узами, поэтому именно мужчинам приходится быть более изобретательными, проявлять инициативу и прикладывать усилия, чтобы завоевать свою возлюбленную.

Но это далеко не все причины, которые подталкивают искать суженых за рубежом.

Знакомство, флирт и ухаживания

Главное, что нужно усвоить при поиске мужа-иностранца: западный мужчина в первую очередь оценивает личностные качества женщины, круг ее интересов, образование, воспитание и лишь потом – умение вести хозяйство и другие практические навыки. Другими словами, он ищет спутницу жизни, а не просто любовницу или домработницу. Иностранцы вообще не склонны решать бытовые проблемы при помощи любимой женщины, ведь есть домашняя техника, разнообразная бытовая химия, к тому же всегда можно нанять домработницу.

Умение флиртовать и ухаживать очень зависит от менталитета: к примеру, итальянцы выражают свои чувства пылко и открыто, а скандинавские мужчины проявляют истинно нордическую сдержанность. Однако каждый из них умеет сделать так, чтобы женщина почувствовала себя по-настоящему прекрасной и желанной. Они приглашают на свидания, дарят цветы, говорят комплименты не только в букетно-конфетный период отношений, но и в семейной жизни. Для них естественно проявлять внимание и дарить радость любимой женщине.

В отношениях с избранницей иностранцы очень ценят откровенность. Они задают прямые вопросы и ждут на них честный ответ. Со своей стороны они также полностью открыты для диалога, поэтому лучший способ решить любую проблему в отношениях – поговорить. Им непонятна позиция, когда женщина ждет, что мужчина угадает ее мысли. Если хочешь что-то узнать – спроси напрямик.

Западные мужчины относятся к браку очень серьезно и заинтересованы в нем сильнее, чем женщины, поэтому их ухаживания чаще всего строятся на серьезных намерениях. Женщины на Западе добились огромных прав (иногда даже больших, чем у мужчин) — во всяком случае этого вполне достаточно, чтобы компенсировать исторические перекосы. И сегодня для жительниц Америки и Европы замужество не имеет такого значения, поэтому они выбирают спутников жизни очень придирчиво. Это стимулирует интерес со стороны мужчин, не дает им расслабляться.

Отношения в семье

Мужчина-иностранец, как правило, не склонен к патриархальному сознанию. Равноправие, разделение обязанностей и уважение личного пространства женщины для него не пустой звук, а естественная норма жизни. Он никогда не будет требовать от жены самостоятельно вести хозяйство, проводить вечера у плиты, воспитывать детей, а в перерывах бегать за покупками. Муж с удовольствием разделит с ней эти обязанности или оплатит услуги домработницы.

Европейцы и американцы ценят личную свободу, поэтому дают женщине полное право общаться с теми, с кем она хочет, и заниматься тем, что она считает важным. Причем с ее стороны они ждут того же.

Подобная свобода и уважение очень снижают риск выйти замуж за домашнего тирана, который будет годами угнетать и подвергать домашнему насилию. В условиях западных стран это вообще маловероятно. Не нужно даже доказательств рукоприкладства – достаточно одного звонка женщины в полицию, чтобы мужчина понес ответственность. Угрозы, крики и оскорбления также влекут за собой неприятные последствия, так что угнетать слабый пол на Западе просто невозможно. Кроме того, существуют различные организации, которые оказывают помощь женщинам в сложных ситуациях, в том числе с жильем и деньгами, предоставляют бесплатного юриста. Позиция дам в Европе и Америке достаточно надежно укреплена как с социальной, так и с юридической стороны.

Дети

Иностранцы относятся к отцовству ответственно и серьезно. Они не передают главную роль в воспитании ребенка жене, активно включаются в жизнь малыша и охотно берут на себя многие обязанности. Западные папы любят своих детей и, как правило, остаются частью их жизни даже в случае развода. Ситуации, когда отцы бросают семью, крайне редки – такое поведение является социально неприемлемым.

На Западе практически нет риска попасть в ситуацию, когда муж при разводе отбирает детей. Решение суда может только ограничить контакт одного из родителей с ребенком. Это связано с тем, что права мамы и папы здесь равны. Даже при совершении преступления суд руководствуется тем принципом, что у ребенка должны быть хорошие отношения с обоими родителями. Никаких предпочтений отцу только потому, что мать – приезжая, не будет.

Стиль жизни

Большинство американцев и европейцев очень серьезно относятся к вопросам своего здоровья. Они ведут активный образ жизни, бегают, танцуют, плавают. Хорошее физическое состояние и ухоженная внешность для них важнее, чем дорогое авто или часы.

Благодаря тому, что иностранцы много внимания уделяют здоровью, они стареют позже. За границей люди в целом живут более размеренной, но при этом и более насыщенной жизнью. Возрастные границы здесь практически размыты, и поэтому в западном сознании меньше стереотипов. К примеру, человек старше 30 лет может делать то же самое, что и 20-тилетний, и это не вызовет ни порицания, ни удивления. Если есть желание путешествовать, модно одеваться, знакомиться, начинать новые проекты – его надо осуществлять! Мужчины в возрасте продолжают вести насыщенную жизнь, и рядом с ними дамам никогда не будет скучно.

Замужество с иностранцем – абсолютно реальная перспектива для каждой женщины. Единственное, что действительно необходимо, – уверенность, что это нужно именно тебе, а не подругам или родственникам. Представь себе, что это случилось, и подумай, действительно ли это соответствует твоим желаниям.

Если ты задаешься вопросом, как удачно выйти замуж за иностранца, помни – ты не одинока. Миллионы женщин по всему миру находятся в поиске любимого человека в родной стране и за ее пределами. И они находят свою любовь! Смело иди к своей цели, и очень скоро ты станешь одной из них!

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