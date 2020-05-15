Not so fast: эксперты призвали выздоровевших от коронавируса воздержаться от секса

Ранее следы нового коронавирус обнаружили в сперме пациентов.

Люди, которые выздоровели после коронавируса, могут снова чувствовать себя бодрыми и здоровыми. Но исследователи призывают подождать еще 30 дней, прежде чем снова заниматься сексом.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на New York Post.

Ранее эксперты уже предостерегали людей от близости, поцелуев и общения в течение месяца после выздоровления от COVID-19. Тогда китайское исследование показало, что вирус может переносить не только слюна, но и сперма.

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Теперь Верават Маносутти, старший медицинский эксперт в Департаменте по контролю за заболеваниями Таиланда предлагает сексуальное воздержание. В исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), были взяты образцы спермы 38 мужчин с COVID-19 из китайской провинции Хэнань, которая граничит с Уханем.

Исследователи проанализировали образцы 26 января, а затем 16 февраля. Они обнаружили, что в около 16% испытуемых остались следы нового коронавируса в сперме.

Исследователи проанализировали образцы 26 января, а затем 16 февраля. Они обнаружили, что приблизительно у 16% испытуемых остались следы нового коронавируса в сперме.

Они сказали, что, хотя они все еще не уверены, может ли болезнь передаваться половым путем, людям безопаснее перестраховаться. Так, к примеру, выяснилось, что такие невенерические болезни, как Зика и Эбола, могут распространяться и половым путем.

Команда ученых написала: "Наличие вирусов в сперме может быть более распространенным, чем известно сейчас. Нельзя считать, что традиционные вирусы, которые не передаются половым путем, совершенно отсутствуют в секреции половых органов".

Новый коронавирус в основном распространяется через капли слюны, но пока не ясно, размножается ли вирус в мужских яичках. Исследование JAMA предполагает, что следы вируса обнаружили в сперме из-за несовершенного барьера между кровотоком и частью яичек, где образуется сперма. Поэтому вирус, возможно, попал из крови в сперму.

В условиях, когда почти весь мир находится на карантине, а человечество неустанно борется с коронавирусом, всюду идут разговоры о том, как защититься от недуга и укрепить иммунитет. В ряде научных исследований пришли к выводу, что влияние на иммунную систему и имеют интимные отношения.

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