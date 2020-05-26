Психологи выяснили, почему люди изменяют

Эксперты убеждены, что люди изменяют из-за неудовлетворенности отношениями.

Американские психологи выявили основные причины, по которым люди изменяют своим партнерам. Неудовлетворенность отношениями – основная причина, а вот заинтересованность в человеке, с которым изменяют, оказался не столь важным фактором.

Об исследовании, которое опубликовали в The Journal of Sex Research, пишет 24 канал со ссылкой на PsyPost.

В выборку вошли 545 пользователей сайта AshleyMadison, где собираются женатые люди, которые ищут отношений на стороне.

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Большинство опрошенных (81%) – мужчины, средний возраст которых – около 48 лет. В анонимной анкете респондентов попросили уточнить причины, по которым они пошли на измену.

Как правило, участники говорили о разочарование в нынешних отношениях – и о том, что они разлюбили свою половинку.

При этом личность нового человека, которая появилась в их жизни, не играла большой роли.

И мужчины, и женщины, для которых случайный секс был чем-то приемлемым, и к неверности относились довольно легко. Женщины и те участники, которые не были удовлетворены нынешними отношениями, часто искали романы на стороне от чувства одиночества – в паре им не хватало внимания.

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