Эксперты объяснили, безопасен ли секс на карантине в условиях коронавируса

В периоды полного карантина остающиеся друг с другом люди чаще занимаются сексом. Но насколько занятия любовью сейчас безопасны?

У ученых пока нет точных данных о том, передается ли коронавирус половым путем. Но известно, что COVID-19 передается через респираторную систему. А поцелуев во время секса вряд ли удастся избежать. При подозрении на коронавирус рекомендуется сохранять дистанцию не менее трех метров от человека, у которого может иметься инфекция. Так что занятия сексом здесь исключены.

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Но если никаких подозрений на коронавирус нет, то секс - великолепный способ проведения свободного времени, который способен укрепить иммунитет и поднять настроение, пишет MedikForum.

Секс восстанавливает утраченные ощущения и укрепляет брак, а разного рода романтические занятия, которые сопровождают интим до и после, благотворно влияют на отношение партнеров друг к другу.

Поэтому ни в коем случае не ограничивайте себя в сексе, если вам приходится проводить много времени вдвоем. Напротив, это обязательно пойдет на пользу.

Тем же людям, кто вынужден проводить много времени в одиночестве, тоже будет чем себя занять. Существуют способы проявления эротических желаний даже без партнера рядом. К ним относятся видеозвонки, чтение и просмотр эротических книг и видео, отправка текстовых сообщений любимому человеку, находящемуся на расстоянии, Ну и конечно, старая добрая мастурбация.

Ранее эксперты рассказали, как вернуть прежнюю интимную жизнь во время карантина.