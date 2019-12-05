Одна таблетка в месяц: в США создали долгодействующее противозачаточное (видео)

Сложное устройство похоже на морскую звезду. Раскрывается в желудке, а через месяц распадается и выводится из организма.

В США ученые создали противозачаточную таблетку, которая действует в течение месяца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сложное устройство, формой напоминающее морскую звезду, скрыто в капсуле, которая растворяется в желудке. Когда звезда раскрывается, вывести ее в таком состоянии пищеварительная система не может, поэтому устройство остается внутри и поставляет дозы лекарств, а за месяц - распадается и выводится из организма.

Разработчики говорят, их таблетка поможет уберечься от нежелательных беременностей не только тем, кто забывает принимать таблетки, но и прежде всего женщинам из развивающихся стран.