Назван возраст, в котором украинские подростки начинают заниматься сексом

В среднем парни начинают заниматься сексом в 14 лет, девочки - в 15.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) провел исследование среди украинских подростков (10-17 лет) и выяснил, когда они начинают заниматься сексом.

Практически каждый десятый 9,2% из тех, кто заявил, что имеет опыт половых отношений, признал возрастом сексуального дебюта 12 лет и моложе - 12,1% юношей и 3,5% девушек. 66,8% опрошенных получили интимный опыт после достижения 15 лет, свидетельствуют результаты опроса.

Важно отметить, что в последнее время средний возраст подростков, которые вступают в половые отношения, остается без изменений.

Читайте такжеЭксперт дала совет молодым родителям, как сохранить секс и не травмировать психику ребенка

Практически каждый седьмой респондент - 14,7% - из тех, кто заявил, что имеет опыт половых отношений, признался, что его возраст первого полового партнера был 19 лет или старше, 7,2% опрошенных не знали возраста своего первого партнера.

Среди опрошенных подростков, которые имеют опыт половых отношений, подавляющее большинство заявило о том, что вступало в половые отношения два раза и больше - 71,2%, причем среди девушек таких было несколько больше, чем среди юношей - 74,9% и 69,3% соответственно.

Наиболее сексуально активными молодыми людьми оказались студенты/ки профессионально-технических учебных заведений - 77,4%.

О применении презерватива как средства контрацепции и защиты при последнем сексуальном контакте сообщило большинство опрошенных (65,4%) из тех, кто уже имеет половые отношения. Девушки в возрасте 16-17 лет чаще парней сообщали о пренебрежении этим предохранительным средством – об этом заявила треть опрошенных девушек указанных возрастов.

Каждый десятый (11,7%) юноша в возрасте 14 лет и каждый шестой (17,5%) юноша в возрасте 15 лет отметили, что не знают, использовался ли презерватив во время последнего полового контакта.

Ранее ученые выяснили, что наиболее насыщенная половая жизнь у людей до 29 лет. В среднем они имеют 112 половых контактов на год или два раза в неделю.