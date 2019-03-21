Воздержание от секса не повышает спортивные показатели - ученые

Ученые не нашли подтверждений тому, что спортивные показатели мужчин повышаются в отсутствие интимной жизни.

Вопреки распространенному мнению, воздержание от половой жизни не повышает спортивные показатели. Этому ритуалу следуют многие боксеры и футболисты чемпионы.

Считается, что ту энергию, которую спортсмен расходует на половую жизнь, он с гораздо большей результативностью должен истратить на тренировки, а это повысит спортивные показатели и поможет выиграть, пишет MedikForum.

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Однако небольшое по масштабам исследование полностью опровергло справедливость этого утверждения. Ученые не нашли подтверждений тому, что спортивные показатели мужчин повышаются в отсутствие интимной жизни.

Действительно, оргазм уменьшает артериальное давление, и чем чаще человек его испытывает, тем ниже показатель давления. Однако это никак не влияет на спортивные результаты. Учёные из университета Джорджии оценили результаты тренировок 8 человек, одной из которых была женщина.

Во время экспериментов все они должны были увеличить ритм сердцебиения до 170 ударов в минуту за счёт отжиманий от пола, вертикальных прыжков и других упражнений. Их результативность оценивалась после оргазма, произошедшего накануне ночью, после спокойного сна без секса, или после занятий йогой вечером накануне. Никаких существенных изменений в спортивных показателях в зависимости от трех разных сценариев обнаружено не было.