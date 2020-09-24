С 28 сентября красный уровень эпидемической опасности будет действовать в двух административных единицах.

В Министерстве здравоохранения сообщают об улучшении эпидемической ситуации в ряде населенных пунктов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге по итогам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Соблюдение мер противоэпидемической безопасности позволило улучшить ситуацию в следующих административных единицах: в Чопе уровень заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 2 недели снизился с 170 до 56; в Славуте - с 201 до 139; в Волочиском районе Хмельницкой области - с 337 до 270; в Герцаевском районе Буковины - с 304 до 205", - сказал министр.

Он добавил, что к оранжевой зоне эпидемической опасности сегодня было отнесено 111 административных единиц, что на 26 больше, чем на прошлой неделе.

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К желтой зоне отнесены 259 административных единиц, в том числе, Киев. Это на 23 больше, чем неделю назад.

Также министр сообщил, что высокий показатель вновь выявленных случаев COVID-19 продолжает сохраняться в городе Бережаны Тернопольской области - более 687 случаев на 100 тысяч населения. Это в 6 раз выше среднего показателя по стране и в 17 раз выше базового показателя - 40 на 100 тысяч населения.

Какие ограничения будут действовать в "красной зоне"

Министр отметил, что новые ограничения, которые были установлены сегодня в Бережанах и Тернополе, начнут действовать с 00:00 28 сентября.

"Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного и внутренне областного и межобластного сообщения будет запрещена, одновременно высадка пассажиров разрешена. Также запрещен прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров, спортивных залов, фитнес-центров, бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами, средствами гигиены, горючим, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, агрохимикатами, семенами и посадочным материалом. Также будут работать банковские отделения, автомобильные мастерские, страховые компании. Медицинская практика также разрешена", - рассказал Степанов.

Кроме того, он добавил, что в этих городах также запрещено посещение реабилитационных и социальных центров.

Карантинные зоны в Украине

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении новых ограничений на территориях, где установлен красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Решение принято с учетом предложений, которые предоставили региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

Сегодня, 24 сентября, Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании обновила эпидемическое зонирование, которое начнет действовать с 28 сентября. Города Тернополь и Бережаны Тернопольской области отнесены к красной зоне карантина.

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Автор: Дмитрий Хилюк