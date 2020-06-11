"Исправляем ошибки предшественников": Степанов о внедрении второго этапа медицинской реформы

По словам министра здравоохранения, в результате реформы украинцы получат качественную, доступную и понятную медицину, а медицинские работники - достойную оплату труда.

Министерство здравоохранения внедряет изменения ко второму этапу медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в результате реформы украинцы получат качественную, доступную и понятную медицину, а медицинские работники - достойную оплату труда.

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"С точки зрения врачей и медицинских работников, это (изменения ко второму этапу реформы) тоже понятное правило: достойная заработная плата, которая не находится внизу списка с размером средних заработных плат по Украине. Над медиками перестают издеваться - то есть перестают делать то, что происходило на протяжении всей истории независимости, особенно в течение последних 4 лет", - отметил Степанов.

По словам главы ведомства, новое руководство Минздрава исправляет ошибки предшественников, которые были допущены при планировании второго этапа медицинской реформы. В частности, относительно размера тарифов на медицинские услуги и механизма финансирования медицинских учреждений, в результате чего тысячам украинских медиков грозит сокращение. "Наша команда не допустит этого. Мы - за качественную и эффективную украинскую медицину", - резюмировал Степанов.

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