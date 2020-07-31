Общежитие КПИ из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин

В настоящее время в общежитии заболели 133 курсанта, из них в больницы столицы госпитализировали 10, а также одного преподавателя.

Количество больных COVID-19 курсантов в общежитии Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" не увеличивается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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Он напомнил, что на днях в общежитии Института специальной связи и защиты информации НУ "КПИ им. Сикорского", где проживают 152 курсанта, зафиксировали вспышку коронавирусной болезни.

После этого общежитие закрыли на карантин, возле него дежурит полиция.

"На сегодняшний день в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя. Остальные лечатся в общежитии под контролем", - уточнил Кличко.

По словам мэра, больные получают всю необходимую медицинскую помощь. Также специалисты Киевского городского лабораторного центра Минздрава тестируют всех, кто контактировал с инфицированными.

"После обнаружения первых больных, в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в одном из общежитий НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» коронавирус обнаружили у 52 человек.

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