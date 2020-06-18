Всплеск коронавируса в Украине: Ляшко назвал главную причину

По словам Ляшко, в последнее время в Украине происходит существенный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией, который больше общемирового.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что существенный рост новых случаев COVID-19 в Украине связан с постепенным смягчением карантинных мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

«В Украине одна из лучших ситуаций балансировки от 10 тысяч до 30 тысяч (случаев COVID-19-УНИАН), однако в последнее время мы даем существенный прирост, который больший общемирового. Почему так происходит? ... в Украине нет четкой тенденции увеличения количества тестирований - увеличения количества случаев. Увеличение количества тестирований увеличивает количество случаев, но это не значит, что только от тестирований это зависит, это зависит от нескольких факторов», - отметил он.

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По словам Ляшко, если взглянуть на тренды роста новых случаев коронавируса в Украине, то они четко прослеживаются со смягчением карантина на территории нашего государства.

«Первый этап смягчения был у нас 12 мая, после этого мы говорили о втором, третьем и четвертом этапах. 25 мая открылся метрополитен и детские сады. 22 мая - общественный транспорт. Мы понимаем, что инкубационный период - 14 дней, но наибольшее количество случаев регистрируется в инкубационном периоде на 5-7 день, и мы четко видим тренды, после того, как Украина начала смягчать карантин и перешла к стратегии сдерживания, у нас началось рост количества случаев», - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.

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