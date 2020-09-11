Степанов накануне обсудил с немецким коллегой вопрос доступа Украины к будущей вакцине.

В первую очередь будущую вакцину от COVID-19 после ее разработки получат люди из группы риска, медики и педагоги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге во время рабочей поездки в Чернигов.

По словам Степанова, 10 сентября во время телефонного разговора с министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном обсудил вопрос доступа Украины к будущей вакцине от COVID-19.

«Чтобы Украина могла получить (вакцину от COVID-19 - УНИАН) одной из первых, чтобы нас поставили в эту очередь», - сказал министр. «Я вчера разговаривал с министром здравоохранения Германии. Эта страна входит в перечень стран альянса, имеющих заказ вакцины в компании AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом ближе всего приблизилась (к разработке вакцины от COVID-19 - УНИАН), уже заканчивается третья фаза прохождения клинических испытаний», - заявил Степанов.

Также он сообщил, что в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX Украина может получить партию вакцин для около 20% населения.

«COVAX - это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (около 8 млн доз для Украины). Как мы считаем, кто в первую очередь должен получить (вакцину от COVID-19 - УНИАН)? В первую очередь это группа риска - это люди, которые имеют сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, это обязательно медицинские работники, которые лечат именно от (коронавирусной - УНИАН) болезни, это педагоги, это, с нашей точки зрения, Минздрава, те люди, которые в первую очередь должны быть вакцинированы», - отметил Степанов.

Вакцина от коронавируса: что известно

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.

4 августа главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в рамках сотрудничества с COVAX Украина может получить около 8 млн доз вакцины для прививки около 20% населения.

Вакцина AstraZeneca - одна из трех вакцин, находящихся на поздней стадии испытаний в США.

В Украине на утро 11 сентября зарегистрированы 148 тыс. 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 76 летальных, 67 тыс. 005 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 тыс. 144 новых случая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров