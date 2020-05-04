В Украине за сутки упало количество новых случаев заражения коронавирусом
В Украине зафиксировано 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19.
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По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 436 случаев;
Волынская область — 340 случаев;
Днепропетровская область — 460 случаев;
Донецкая область — 81 случай;
Житомирская область — 430 случаев;
Закарпатская область — 531 случай;
Запорожская область — 285 случаев;
Ивано-Франковская область — 984 случай;
Кировоградская область — 401 случай;
г. Киев — 1535 случаев;
Киевская область — 853 случая;
Львовская область — 506 случаев;
Луганская область — 37 случаев;
Николаевская область — 161 случай;
Одесская область — 427 случаев;
Полтавская область — 227 случаев;
Ровенская область — 750 случаев;
Сумская область — 112 случаев;
Тернопольская область — 896 случаев;
Харьковская область — 361 случай;
Херсонская область — 139 случаев;
Хмельницкая область — 116 случаев;
Черновицкая область — 1887 случаев;
Черкасская область — 312 случаев;
Черниговская область — 64 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 года в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 32270 сообщений о подозрении на COVID-19.
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