В Украине за сутки упало количество новых случаев заражения коронавирусом

В целом в Украине на сегодняшний день 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

В Украине зафиксировано 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19.

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По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 436 случаев;

Волынская область — 340 случаев;

Днепропетровская область — 460 случаев;

Донецкая область — 81 случай;

Житомирская область — 430 случаев;

Закарпатская область — 531 случай;

Запорожская область — 285 случаев;

Ивано-Франковская область — 984 случай;

Кировоградская область — 401 случай;

г. Киев — 1535 случаев;

Киевская область — 853 случая;

Львовская область — 506 случаев;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 161 случай;

Одесская область — 427 случаев;

Полтавская область — 227 случаев;

Ровенская область — 750 случаев;

Сумская область — 112 случаев;

Тернопольская область — 896 случаев;

Харьковская область — 361 случай;

Херсонская область — 139 случаев;

Хмельницкая область — 116 случаев;

Черновицкая область — 1887 случаев;

Черкасская область — 312 случаев;

Черниговская область — 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 года в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 32270 сообщений о подозрении на COVID-19.