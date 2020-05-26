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В армии зафиксировано три новых случая COVID-19

10:34, 26 мая 2020
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В ВСУ подтвердились новые случаи коронавируса / УНИАН

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Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, по состоянию на утро 26 мая в армии острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 60 человек. Всего за время пандемии выздоровели 96 человек, 2 человека умерли.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 261 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Трое военнослужащих (Львовская область - 2 человека и Черкасская - 1 человек) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У одного военнослужащего наблюдается легкой течение заболевания, у остальных симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано 21 тыс. 584 случая заболевания COVID-19, 7 тыс. 575 человек выздоровели, 644 умерли. За минувшие сутки заболели 339 человек.

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