В Минздраве отреагировали на отказ Луцка и Тернополя усиливать карантин

Степанов отметил, что за соответствующие решения предусмотрена ответственность и отметил, что в распределении регионов на карантинные зоны «нет никакой политики».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ему досадно из-за того, что в Луцке и Тернополе отказались усиливать карантин по требованиям «красной» зоны карантина.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в рамках рабочей поездки во Львов, который транслировался на странице Минздрава в Facebook.

Комментируя соответствующие решения городских советов Луцка и Тернополя, он отметил, что неважно, какое название города или название государственной должности.

«Когда говорят, что «я не буду выполнять», то за это есть ответственность... Это же не просто чье-то желание кого-то перевести в ту или иную зону. Это четко определено порядком, всеми протоколами, каким образом переводится в тот или иной уровень (эпидемической - УНИАН) опасности, поэтому обидно, конечно, что такая реакция, что они вместо того, чтобы подумать о здоровье своих граждан, начинают переходить в другую плоскость», - заявил он.

Также Степанов отметил, что он будет пояснять соответствующие решения центральных властей «любому человеку, от которого зависит здоровье украинцев».

Министр отметил, что критерии, по которым определяются зоны эпидемической опасности, одинаковы для всей Украины. «Эти критерии, которые мы определили на заседании правительства 22 июля, сразу были известны и сразу говорили, что все цифры, на основе которых мы их определяем, мы публикуем, они открыты и всегда есть на сайте Минздрава, здесь нет никакой политики», - заявил он.

Степанов подчеркнул, что Минздрав четко определяет, какой уровень опасности в том или ином городе или районе. «Об этом говорят цифры, на основе которых это все определяется», - добавил министр.

Глава Минздрава также отметил, что действующим украинским законодательством четко определено, кто должен контролировать выполнение соблюдения карантинных ограничений и что предусмотрено за невыполнение этих ограничений. «У нас есть другие органы, которые контролируют выполнение (карантинных ограничений - УНИАН) - это Госпродпотребслужба, Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба, каждый действует в пределах своей ответственности», - добавил Степанов.

«Я надеюсь, что мы живем в правовом государстве и соответственно это будет контролироваться и это будет выполняться наконец любым мэром города или любым главой района. Здесь нет никакой политики, потому что здесь речь идет о здоровье и о жизни», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Перечень регионов, вошедших в той или иной зоны, Госкомиссия ТЭБ и ЧС определять по пятницам, переход региона в другую зону будет происходить с понедельника. Карта карантина доступна на сайте Минздрава.

С 3 августа красная зона установлена в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области.

В тот же день депутаты городских советов Луцка и Тернополя решили не ужесточать карантин по требованиям "красной зоны". В Тернополе представители местной власти заявили, что город ошибочно включили в "красную зону", так как количество тестирований на 100 тысяч населения в городе составляет 83,6, когда норма 24, а лабораторный центр в сутки проводит 184 ПЦР-теста.



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