Во Львове начали высокоточное ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу

Первые ИФА-тесты делают медработникам Больницы скорой помощи.

Во Львове начали проводить высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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«Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болело ли уже лицо коронавирусом. Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове», - рассказал мэр.

Садовой отметил, что это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное - тех, кто уже переболел.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Министерство здравоохранения Украины обнародовало приказ о введении лабораторного тестирования на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).

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