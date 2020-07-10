Минздрав рекомендует закрыть пляжи в Киеве и еще пяти областях: список
Министерство здравоохранения зафиксировало отклонения показателей качества воды на некоторых пляжах по всей Украине. В частности рекомендуют закрыть пляжи в Киеве, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
Так, в Донецкой области на городском пляже в районе гостиницы «Турист» в Мариуполе обнаружили кишечную палочку. В пробах воды с общественного пляжа пгт Ялта обнаружили бактерию v. Parahaemolуtісus, которая может вызвать желудочные заболевания.
В Запорожской области кишечную палочку обнаружили на пляже «Центральный — левая сторона» в Запорожье, на городском пляже «Солнечный» в Энергодаре, а на пляже «Правый берег»в Запорожье вода не соответствует химическим показателям.
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В Николаевской области кишечную палочку нашли в морской воде на городском пляже «Чайка» и пляже «Прибой» в Николаеве и на пляже «Стрелка», а также на пляже в Первомайске.
В Одесской области кишечную палочку обнаружили на одесских пляжах «Аркадия», «Дельфин», 13 и 16 станции Большого Фонтана.
В Херсонской области кишечную палочку нашли на пляже в Новой Каховке.
В Киеве кишечная палочка на пляже «Пуща-Водица», а пляжи «Вербный», «Пуща-Водица»/5-7 линия/на р. Горенка не соответствуют качеству по химическим показателям.
Возле этих пляжей рекомендуют установить щиты о запрете купания. Пробы воды эксперты исследовали с 19 по 25 июня.
В целом в этом сезоне Минздрав наблюдает за качеством воды на 178 пляжах.
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