В Украине за сутки сделано рекордное количество тестирований (29 тыс. 708) на коронавирус методом ПЦР.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки в целом было сделано 55 тыс. 503 тестирования на коронавирус, из них 29 тыс. 708 - методом ПЦР и 25 тыс. 795 - методом ИФА.
«Это абсолютный рекорд по количеству сделанных за сутки методом ПЦР тестировании - как мы и обещали, что мы в сентябре должны выйти на отметку в 30 тысяч в сутки этих исследований (ПЦР). Вы видите, как мы наращиваем этот метод диагностики COVID-19», - заявил он.
Степанов отметил, что количество тестирований методом ПЦР увеличилась с 200 в сутки в начале апреля до 29 тысяч на сегодняшний день.
«Мы продолжаем наращивать мощности (тестирований - УНИАН)», - подчеркнул министр.
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