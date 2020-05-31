Киев и пять областей Украины не готовы к дальнейшему ослаблению карантина

Для перехода к новому этапу карантина область должна соответствовать трем критериям.

По состоянию на 31 мая город Киев, а также Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не готовы к второго этапа карантина.

Читайте такжеЗавтра в Украине вновь смягчают карантин: что заработает

Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Отмечается, что переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Речь идет о следующих критериях:

инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения) составляет меньше 12 на 100 000 населения (недельный уровень заболеваемости на 100 000 населения в период условного пика эпидемии на территории Украины + 50%);

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным с определенного уровня заболеваемости и с учетом резерва на случай роста);

охват тестированием не ниже уровня инцидентности — то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 000 населения.

Согласно приведенным данным, город Киев, а также Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не соответствуют критерию инцидентности. Донецкая область, в то же время, не отвечает критерию охвата тестированием.

Напомним, по состоянию на 09:00 31 мая в Украине зафиксировано 23 672 случая коронавирусной болезни (+468 случаев за сутки). 708 случаев оказались летальными, за сутки от COVID-19 умерло 12 пациентов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram