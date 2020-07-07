Минздрав назвал регионы, в которых нельзя ослаблять карантин

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

В 9 областях Украины по состоянию на 7 июля отмечается значительное распространение COVID-19.

Об этом сообщатся на сайте Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, на сегодняшний день к регионам со значительным распространением относятся: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Указывается, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

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Согласно постановлению правительства о карантине, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий. Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%, который рассчитывается по формуле: показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Отмечается, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается на внеочередное заседание и принимает решение об усилении противоэпидемических мероприятий с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе. Региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализируют эпидемическую ситуацию в регионе, рассматривают вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее, чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии по состоянию на утро 7 июля зарегистрировано 49 тыс. 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 283 летальных, 22 тыс. 193 пациента выздоровели. За сутки выявлено 564 новых больных.

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