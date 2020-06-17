Минздрав предлагает запретить в Украине косметику с мутагенами и канцерогенами

Министерство разработало новую редакцию проекта постановления об утверждении технического регламента на косметическую продукцию, которую сегодня должны рассмотреть на заседании правительства.

Министерство здравоохранения предлагает запретить в Украине косметическую продукцию, в составе которой есть мутагены и канцерогены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время онлайн-брифинга.

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По ее словам, Минздрав разработал новую редакцию проекта постановления Кабинета министров об утверждении технического регламента на косметическую продукцию, и настаивает на исключении из состава этой продукции мутагенных и канцерогенных веществ.

"Такой проект постановления позволит гармонизировать техническое урегулирование по косметической продукции в Украине с европейским законодательством. Он также позволит устранить юридические, административные и технические барьеры в торговле со странами Евросоюза и выполнять обязательства Украины по имплементации положений законодательства ЕС в наше национальное законодательство" , - пояснила замминистра.

По словам Микичак, на сайте Минздрава для общественного обсуждения опубликован проект распоряжения "Об одобрении концепции государственной целевой программы создания и развития внутреннего производства высококачественных лекарственных средств для профилактики и лечения особо опасных инфекционных и других заболеваний для обеспечения госнужд Украины в 2020-2025 годах".

Она призвала общественность участвовать в обсуждении проекта.

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