Минздрав предлагает запретить в Украине косметику с мутагенами и канцерогенами
Министерство здравоохранения предлагает запретить в Украине косметическую продукцию, в составе которой есть мутагены и канцерогены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время онлайн-брифинга.
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По ее словам, Минздрав разработал новую редакцию проекта постановления Кабинета министров об утверждении технического регламента на косметическую продукцию, и настаивает на исключении из состава этой продукции мутагенных и канцерогенных веществ.
"Такой проект постановления позволит гармонизировать техническое урегулирование по косметической продукции в Украине с европейским законодательством. Он также позволит устранить юридические, административные и технические барьеры в торговле со странами Евросоюза и выполнять обязательства Украины по имплементации положений законодательства ЕС в наше национальное законодательство" , - пояснила замминистра.
По словам Микичак, на сайте Минздрава для общественного обсуждения опубликован проект распоряжения "Об одобрении концепции государственной целевой программы создания и развития внутреннего производства высококачественных лекарственных средств для профилактики и лечения особо опасных инфекционных и других заболеваний для обеспечения госнужд Украины в 2020-2025 годах".
Она призвала общественность участвовать в обсуждении проекта.
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