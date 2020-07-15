В больницу Кропивницкого с отравлением госпитализировали 5 человек после свадьбы в местном кафе

По результатам инспектирования кафе составлен протокол об административном правонарушении в области санитарного законодательства и протокол о нарушении противоэпидемических мероприятий в период карантина.

В больницу Кропивницкого госпитализировали пять человек с отравлением после свадьбы в местном кафе.

Об этом сообщает ГУ Госпотребслужбы в Кировоградской области.

У трех человек предварительно диагностировали пищевую токсикоинфекцию и еще у двух – гастроэнтероколит. Специалисты уже начали эпидемиологическое расследование и внеплановое инспектирование заведения общественного питания.

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Во время обследования в кафе выявлены нарушения в сфере санитарного законодательства и безопасности пищевых продуктов, а также несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

В частности, цеха содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии, подача блюд осуществляется в многократной посуде при отсутствии условий для ее мытья при высоких температурах в посудомоечной машине, для мытья посуды используется бытовое средство вместо профессионального моющего средства для заведений общественного питания.

К тому же установлено, что в заведении на праздновании разрешается потребление пищи, приготовленной в домашних условиях (торт), что могло стать причиной возникновения заболевания среди гостей кафе.

«Всего на праздновании свадьбы находилось около 30 человек, что является нарушением противоэпидемических требований, ведь на период карантина во время проведения банкетов разрешается участие не более 10 человек», – поясняют в областной службе.

Для проведения лабораторных исследований во время расследования вспышки специалисты отобрали 4 пробы питьевой воды на микробиологические показатели, 4 пробы на санитарно-химические показатели, 3 пробы готовых блюд, 3 пробы пищевых продуктов, 20 смывов на наличие патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Исследования продолжаются.

По результатам инспектирования кафе составлен протокол об административном правонарушении в области санитарного законодательства и протокол о нарушении противоэпидемических мероприятий в период карантина, также готовится предписание и рассматривается вопрос относительно временного приостановления работы учреждения. Материалы дела обещают передать в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, в Винницком региональном центре сердечно-сосудистой патологии выявлено 15 инфицированных коронавирусом.

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