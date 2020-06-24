Ляшко рассказал, сколько больниц второй волны подготовлено для больных COVID-19
В Украине подготовлено 11 тыс. 576 больниц второй волны, которые будут оказывать помощь больным COVID-19.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.
"Из 23 тыс. коек, отведенных в больницах первой волны, мы сегодня видим занятыми кровати с больными коронавирусной болезнью - 3 тыс. 895, из них в отделениях интенсивной терапии занято 350 коек, всего на искусственной вентиляции легких находятся 82 пациента в больницах первой волны. Параллельно с этим мы готовим больницы второй волны. Сейчас у нас подготовлено 11 тыс. 576 коек в больницах второй волны, которые готовы принимать больных с коронавирусной болезнью", - отметил Ляшко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом - за последние сутки COVID-19 заболели 940 человек.
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