Вирус унес уже 2934 жизни украинцев.

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в Украине официально подтверждено 140479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2411 - обнаружены за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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С начала пандемии умерло 2934 человека. Количество выздоровевших достигло 63546.

Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (+235) и Харьковской области (+230). В Одесской, Львовской и Тернопольской областях обнаружили 196, 192 и 190 инфицированных.

Со вчерашнего дня выписали 940 пациентов. Последний ПЦР-тест по их образцами показал отрицательный результат. Всего проведено 1731877 тестирования методом ПЦР.

Впрочем, к сожалению, еще 57 больных умерли. Больше всего новых смертей зарегистрировали в Одесской области - 11.

«За минувшие сутки в Украине заболели 2 тыс. 411 человек, из них 135 детей, а также 102 медицинских работника. Были госпитализированы 434 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 57 летальных случаев», - об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом, по словам министра, за минувшие сутки выздоровели 940 пациентов.

Степанов отметил, что за все время пандемии заболели 140 тыс. 479 человек, из них 9 тыс. 76 детей и 12 тыс. 171 медицинский работник.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 4450 (+44)

Волынская область - 5943 (60)

Днепропетровская область - 2843 (+76)

Донецкая область - 1675 (45)

Житомирская область - 3812 (+66)

Закарпатская область - 8180 (+89)

Запорожская область - 1981 (+50)

Ивано-Франковская область - 10508 (+160)

Кировоградская область - 867 (+9);

Киев - 15511 (+235)

Киевская область - 6370 (+92)

Львовская область - 16073 (+192)

Луганская область - 448 (+14)

Николаевская область - 1690 (+25)

Одесская область - 8721 (+196)

Полтавская область - 997 (24);

Ривненская область - 9860 (+98)

Сумская область - 2070 (+107)

Тернопольская область - 7580 (+190)

Харьковская область - 11 202 (230)

Херсонская область - 518 (+18)

Хмельницкая область - 3253 (+58)

Черновицкая область - 11431 (+159)

Черкасская область - 2046 (+96)

Черниговская область - 2450 (+78).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 сентября 2020 в Центр поступило 2779 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 202 765 сообщений о подозрении на COVID-19.

7 сентября Минздрав отчитался о 2174 новых случая.

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Автор: Виктория Гордиенко