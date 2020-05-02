В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 45 случаев коронавирусной болезни
По состоянию на 2 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 заболели 45 человек.
Как сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook, всего с начала эпидемии умерли двое украинских военных, 30 человек выздоровели.
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"На изоляции (в том числе самоизоляции) - 299 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 28 человек", - отмечается в сообщении.
В частности, за минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19 - больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние его здоровья удовлетворительное, симптомов заболевания нет.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 2 мая в Украине зарегистрировано 11 тыс. 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1 тыс. 498 пациентов выздоровели.
За последние сутки зафиксировано 550 новых случаев.
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