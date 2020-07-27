В Печерском райсуде зафиксировали вспышку коронавируса

Количество больных сотрудников суда не уточняется.

У сотрудников Печерского районного суда Киева выявлена COVID-19.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

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«Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос относительно проведения дезинфекционных и профилактических мероприятий в суде», - говорится в сообщении. Количество больных сотрудников суда не уточняется.

Отмечается, что суд продолжает работать в штатном режиме, но посетителей и сотрудников учреждения просят воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия.

Граждан также призывают воздержаться от личного посещения суда, советуют подавать заявления или иные обращения через почтовый ящик суда, сервисы «Электронного суда», электронной почты inbox@pc.ki.court.gov.ua.

Получить информацию о деле можно по телефонам, которые размещены на официальном сайте суда.

Напомним, по состоянию на 27 июля в Украине лабораторно подтверждено 65 тыс. 656 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 43 медицинских работника. Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве и Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях.

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