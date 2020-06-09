На Одесщине в двух селах установят карантинные посты

Через территорию Болградского района запрещены пассажирские перевозки, также в районе запрещена деятельность учебных заведений, которые определены как пункты проведения пробного ВНО.

В селах Криничное и Дмитровка Болградского района Одесской области устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты.

Как сообщила на странице в Facebook Болградская районная госадминистрация, по состоянию на 8 июня в Болградском районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19.

"В связи с этим принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, осуществление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь следования которых проходит через территорию Болградского района, работу учреждений общего среднего образования, осуществляющих подготовку пунктов проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году в соответствии с утвержденной сетью пунктов тестирования области, в частности пробного тестирования", - говорится в сообщении.

Сельским головам населенных пунктов Дмитровка и Криничное поручено с 9 июня определить места дислокации двух карантинных постов, ввести особый режим въезда и выезда.

"На период введения особого режима через эти населенные пункты запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутреннем областном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельности учреждений питания", - говорится в сообщении.

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Всем лицам, которые пересекают контрольно-пропускные пункты, измерять температуру. Также будет вестись учет лиц, въезжающих на территорию сел.

"Главному врачу КНП "Болградский районный центр первичной медико-санитарной помощи "поручено ввести ведение учета лиц, въезжающих на территорию сел Дмитровка и Криничное Болградского района и принять меры по обеспечению их самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после улучшения эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах карантинные меры будут ослаблены.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 9:00 8 июня в Одесской области зафиксировано 1002 случая СОVID-19.

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