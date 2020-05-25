В общежитии в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса
В общежитии в Переяславе Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
"Очередная вспышка болезни зафиксирована в очередном общежитии - в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня всего проживают 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно, после того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы", - заявил он.
По словам Володина, уже определен круг контактных лиц, им делают необходимые анализы. "По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры по изоляции этого общежития", - добавил он.
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Как сказал Володин, "получена положительная новость" об эпидокружении в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.
"На сегодня, согласно с повторными анализами, в этом общежитии людей с этой болезнью нет. А значит, больше нет нужды в обсервации, изоляции местных жителей", - заявил он.
Володин сообщил об аналогичной ситуации в общежитии в Петропавловской Борщаговке.
По его словам, сегодня, 25 мая, планируют снять санитарно-карантинный пост из общежития в городе Вишневое.
Как сообщал УНИАН, в Киевской области на сегодняшнее утро подтверждено 1 тыс. 437 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 18 новых больных.
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