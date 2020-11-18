За прошедшие сутки умерли 256 человек, выздоровели - 8 тыс. 96.

12 тысяч 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус.инфо". За прошедшие сутки госпитализированы 1 тыс. 668 человек, умерли 256 человек, выздоровели - 8 тыс. 96.

За все время пандемии в Украине заболели 570 тыс. 153 человека, выздоровели – 259 тыс. 79 человек. Коронавирус унес жизни уже 10 тыс. 112 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 тыс. 213), Днепропетровской (1 тыс. 23), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Коронавирус в Украине: данные за предыдущие сутки и рекорд

По состоянию на утро 17 ноября в Украине выявили 11 тыс. 968 новых случаев коронавируса. Были госпитализированы 1 тыс. 610 человек; летальных исходов - 159, а выздоровевших - 6 тыс. 786.

14 ноября был зафиксирован антирекорд по количеству случаев заражения, за сутки заболели 12 тыс. 524 человека.

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Автор: Ольга Робейко