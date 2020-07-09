В Одесской области от COVID-19 умер бессимптомный больной

Мужчина был инвалидом 2 группы с повреждениями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

В поселке Лиманка Одесской области от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1941 года рождения, у которого болезнь протекала бессимптомно.

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Об этом сообщает «Думская», ссылаясь на облгосадминистрацию.

«Он инвалид 2 группы с повреждениями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, — сообщил представитель ОГА. — Болезнь протекала у него бессимптомно, и он находился на самоизоляции, заразившись, по предварительным данным, от жены».

Напомним, на сегодня в Украине зафиксировано 51 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1327 летальных, 23 784 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 810 новых случаев.

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